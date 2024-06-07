В ЦБ отмечают ужесточение денежно-кредитных условий в мае

Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых, сообщает пресс-служба ...07.06.2024 Банк России оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых
УрБК, Москва, 07.06.2024. Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% ...28.02.2024 Центробанк прогнозирует дальнейший рост кредитных ставок в 2024 году
УрБК, Москва, 28.02.2024. В 2024 году у российских банков ожидается дальнейший рост кредитных ставок на фоне ...16.02.2024 ЦБ анонсировал поддержание жестких денежно-кредитных условий в экономике России
УрБК, Москва, 16.02.2024. Снижение уровня инфляции до 4% в год возможно только при условии жестких кредитных условий в ...15.09.2023 Банк России повысил ключевую ставку до 13%
Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до 13%, сообщает пресс-служба регулятора. ...