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Вчера, 17:01

В ЦБ отмечают ужесточение денежно-кредитных условий в мае

УрБК, Москва, 11.06.2024. Аналитики Банка России отмечают ужесточение денежно-кредитных условий в стране в мае 2024 года, говорится в исследовании регулятора.

Как пишут аналитики ЦБ, решение о сохранении ключевой ставки Банка России на уровне 16%, которое совет директоров банка принял 26 апреля, не стало для участников рынка неожиданностью. Однако тональность пресс-релиза и пресс-конференции были жестче ожиданий. Дополнительное влияние оказала публикация «Резюме обсуждения ключевой ставки» от 13 мая, а также — публичные высказывания представителей ЦБ РФ, «в которых была отражена необходимость длительного поддержания жестких ДКУ, а также возможность дальнейшего повышения ключевой ставки».

В числе других факторов, повлиявших на ужесточение ДКУ, аналитики ЦБ называют рост номинальных и реальных ставок, инфляционных ожиданий и кредитной активности.
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