В ЦБ отмечают ужесточение денежно-кредитных условий в мае

Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых, сообщает пресс-служба ...

УрБК, Москва, 07.06.2024. Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% ...

УрБК, Москва, 28.02.2024. В 2024 году у российских банков ожидается дальнейший рост кредитных ставок на фоне ...

Центробанк прогнозирует дальнейший рост кредитных ставок в 2024 году

ЦБ анонсировал поддержание жестких денежно-кредитных условий в экономике России

УрБК, Москва, 16.02.2024. Снижение уровня инфляции до 4% в год возможно только при условии жестких кредитных условий в ...