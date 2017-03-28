Свердловское УФАС предупредило «ГАЗЭКС» о недопустимости злоупотребления своим положением на рынке

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2017. АО «ГАЗЭКС» уплатило назначенный свердловским УФАС штраф в сумме 100 тыс. руб. Об этом ...07.10.2016 За игнорирование заявки о подключении «ГАЗЭКС» оштрафован на 100 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2016. Арбитражный суд Свердловской области оставил в силе штраф в отношении АО «ГАЗЭКС», ...03.08.2015 УФАС оштрафовало «ГАЗЭКС» за злоупотребление доминирующим положением
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2015. Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области наложило штраф в ...26.06.2014 ЗАО «ГАЗЭКС» отключило от газоснабжения несколько многоквартирных домов в Красноуральске
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2014. Прокуратура Красноуральска направила исковое заявление в Красноуральский городской суд ...15.06.2011 ЗАО «ГАЗЭКС» оштрафовано за ущемление интересов населения и исполнителей коммунальных услуг Каменска-Уральского
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2011. Свердловское УФАС России признало ЗАО «ГАЗЭКС» (г. Каменск-Уральский) виновным в ...