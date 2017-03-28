Свердловское УФАС предупредило «ГАЗЭКС» о недопустимости злоупотребления своим положением на рынке

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2024. Свердловское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) вынесло АО «ГАЗЭКС» предупреждение о недопустимости злоупотребления доминирующим положением на рынке. Об этом сообщает Telegram-канал надзорного ведомства.



Отмечается, что «ГАЗЭКС» занимает лидирующее положение на рынке услуг технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования (ВДГО) в многоквартирных домах (МКД) в Краснотурьинске, Североуральске, Сысерти, Сухом Логу и Первоуральске. От управляющих компаний из этих городов в ФАС поступили жалобы на навязывание со стороны «ГАЗЭКС» невыгодных условий договора.



Ведомство выявило несоответствие договора на техобслуживание и ремонт ВДГО в МКД типовой форме и вынесло предупреждение поставщику услуг. АО «ГАЗЭКС» исправило свое нарушение, направив в адрес УК типовые договоры.