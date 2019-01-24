Минстрой РФ запретил частным компаниям обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

УрБК, Москва, 01.06.2023. С 1 сентября 2023 года техническим обслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования будут заниматься только газораспределительные организации, следует из постановления, подписанного Минстроем РФ. Об этом сообщается на официальном сейте министерства.



Новые типовые формы договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования утвердит Минстрой. Специалисты министерства также разработают методические указания по расчету платы за техобслуживание.



При этом действующие договоры на техническое обслуживание индивидуальных жилых домов будут актуальны до их прекращения или расторжения. Договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования будут действовать до их прекращения или расторжения, но не позднее чем до 1 января 2024 года. Договоры на обслуживание внутридомовых газовых систем должны быть приведены в соответствие с новым порядком до 1 января 2024 года.



Фактически подписание данного постановления монополизирует рынок обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и ликвидирует в России целый кластер частных компаний, занимавшихся обслуживанием газового оборудования. По мнению участников рынка, мера приведет к росту цен, снижению качества работ, полной потере клиентоориентированности.