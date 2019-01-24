УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:21

Минстрой РФ запретил частным компаниям обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

УрБК, Москва, 01.06.2023. С 1 сентября 2023 года техническим обслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования будут заниматься только газораспределительные организации, следует из постановления, подписанного Минстроем РФ. Об этом сообщается на официальном сейте министерства.

Новые типовые формы договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования утвердит Минстрой. Специалисты министерства также разработают методические указания по расчету платы за техобслуживание.

При этом действующие договоры на техническое обслуживание индивидуальных жилых домов будут актуальны до их прекращения или расторжения. Договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования будут действовать до их прекращения или расторжения, но не позднее чем до 1 января 2024 года. Договоры на обслуживание внутридомовых газовых систем должны быть приведены в соответствие с новым порядком до 1 января 2024 года.

Фактически подписание данного постановления монополизирует рынок обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и ликвидирует в России целый кластер частных компаний, занимавшихся обслуживанием газового оборудования. По мнению участников рынка, мера приведет к росту цен, снижению качества работ, полной потере клиентоориентированности.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.01.2019 Ежегодно плановую проверку в Свердловской области не проходят до 15% газифицированных квартир

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2019. На совместном совещании минЖКХ и Госжилстройнадзора с руководителями газовых служб ...

26.06.2014 ЗАО «ГАЗЭКС» отключило от газоснабжения несколько многоквартирных домов в Красноуральске

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2014. Прокуратура Красноуральска направила исковое заявление в Красноуральский городской суд ...

15.01.2013 ОАО «Екатеринбурггаз»: с платежами УК «Пионер» за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования постоянно возникают проблемы

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2012. С платежами за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с УК ...

28.05.2012 ОАО «Екатеринбурггаз»: с платежами УК «Пионер» за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования постоянно возникают проблемы

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2012. С платежами за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с УК ...

12.01.2010 В новогодние каникулы специалисты «Уральских газовых сетей» совершили 385 аварийных выездов

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2010. В новогодние праздники аварийно-диспетчерские службы «Уральских газовых сетей» ...

Популярные новости
05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий05.05.2023Компания «Атомстройкомплекс» поздравила с Днем Победы ветеранов и тружеников тыла в Орджоникидзевском и Октябрьском районах Екатеринбурга05.05.2023Сотрудники Уральской авиалесоохраны локализовали природные пожары в Невьянском и Режевском лесничествах05.05.2023Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по устройству временного проезда в квартале № 17
Архив новостей
Июнь 2023 (15)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18