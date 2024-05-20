Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-апреле увеличился на 11,3%

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-марте 2024 ...08.02.2024 Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-декабре увеличился на 19,3%
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-декабре 2023 ...17.01.2024 Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-ноябре увеличился на 21,2%
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-ноябре 2023 ...08.06.2023 Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-апреле вырос на 29%
Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-апреле 2023 года составил 29,4 млрд руб. Об ...08.06.2023 Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-апреле вырос на 29%
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-апреле 2023 ...