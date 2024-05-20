Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-апреле увеличился на 11,3%

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2024. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-апреле 2024 года составил 38,6 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 11,3%.

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