Новые автобусы в России за год подорожали на треть

УрБК, Москва, 19.04.2024. Средняя стоимость полета по России в экономклассе (в расчете на 1 тыс. км) в I квартале 2024 ...

Средняя стоимость авиаперелета в экономклассе по России выросла на 25% в I квартале 2024 года

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в РФ за два года выросла почти на 50%

УрБК, Москва, 25.03.2024. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России за два года увеличилась на 49%. Об ...