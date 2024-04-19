Новые автобусы в России за год подорожали на треть

УрБК, Москва, 19.04.2024. Средняя стоимость полета по России в экономклассе (в расчете на 1 тыс. км) в I квартале 2024 ...25.03.2024 Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в РФ за два года выросла почти на 50%
УрБК, Москва, 25.03.2024. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России за два года увеличилась на 49%. Об ...22.02.2024 Средняя стоимость техобслуживания автомобилей в России выросла на 38% в 2023 году
УрБК, Москва, 22.02.2024. Средняя стоимость технического обслуживания (ТО) автомобилей в РФ выросла в течение 2023 года ...24.01.2024 Китайские автомобили в России подорожали на 11% в 2023 году
УрБК, Москва, 24.01.2024. По итогам 2023 года автомобили китайского производства подорожали в России на 11%, до 3,3 млн ...07.08.2023 В России с начала 2023 года на 34% вырос объем продаж новых автобусов
УрБК, Москва, 07.08.2023. В России за семь месяцев 2023 года продано 9 тыс. 639 новых автобусов. Это на 34% больше, чем ...