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Вчера, 11:38

Новые автобусы в России за год подорожали на треть

УрБК, Москва, 11.06.2024. Стоимость новых автобусов в РФ с мая 2023 года по май 2024 года выросла на 33,5% и достигла 11,49 млн руб. за штуку, сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ).

В мае 2023 года стоимость нового автобуса в стране составляла 8,61 млн руб. К октябрю 2023 года цена выросла до 13,12 млн руб. (максимальный показатель в данный период времени).

Отметим, что цены на китайские автобусы Higer и Yutong, согласно данным агентства, превышают 14 млн руб. Автобусы марок Golden Dragon и Zhong Tong стоят менее 13,5 млн руб.
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