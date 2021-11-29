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Вчера, 10:59

В российской системе здравоохранения не хватает 63 тыс. работников среднего звена

УрБК, Москва, 11.06.2024. В системе здравоохранения России дефицит сотрудников среднего звена составляет 63 тыс. человек. Также не хватает 29 тыс. врачей, пишет ТАСС, ссылаясь на заместителя министра здравоохранения РФ Татьяну Семенову.

«Верхнеуровневые методики расчета показывают, что в 2023 году в отрасли не доставало 29 тысяч врачей и 63 [тысячи] средних медицинских работников», — цитирует издание Т. Семенову.

Она также отметила, что персонал среднего звена уходит из государственных учреждений в частные (фитнес-залы, спа-салоны и так далее), поэтому следует проработать систему мотивации людей оставаться на рабочих местах.
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