В российской системе здравоохранения не хватает 63 тыс. работников среднего звена

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В России дефицит врачей первичного звена превышает 22 тысячи специалистов

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Ежегодно 8% российских врачей оставляют свою профессию, разочаровавшись в ней

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В первом квартале среднемесячная заработная плата врачей Свердловской области выросла почти до 47 тыс. рублей

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УрБК, Екатеринбург, 19.12.2011. «Врачей в Свердловской области не хватает, особенно в сельской местности. Мы можем ...