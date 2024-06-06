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Вчера, 10:19

Нелегальные онлайн-продажи алкоголя в России за год выросли на 60%

УрБК, Москва, 11.06.2024. Объем нелегальных продаж алкоголя в интернете в 2023 году составил 80 млрд руб., что на 60% больше показателя за предыдущий год. Об этом заявил в рамках ПМЭФ президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, сообщает «Прайм».

«Продажа алкоголя в интернете сейчас фактически есть в стране и в достаточно больших объемах — просто это делается «в черную». По нашим данным, только в 2022 году такой рынок составлял 50 млрд руб., а в 2023 году — он дорос примерно до 80 млрд руб., и сервисы продолжают развиваться», — отметил Артем Соколов.

Он также добавил, что, по оценкам аналитиков Минфина, за период с 2023 по 2027 год в федеральный бюджет будет недоплачено порядка 253 млрд руб. из-за нелегальной торговли алкоголем.
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