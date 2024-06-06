Нелегальные онлайн-продажи алкоголя в России за год выросли на 60%

УрБК, Москва, 11.06.2024. Объем нелегальных продаж алкоголя в интернете в 2023 году составил 80 млрд руб., что на 60% ...06.06.2024 Оборот контрафакта в России составил 10,1% оборота всей розничной торговли в 2023 году
УрБК, Москва, 06.06.2024. По итогам 2023 года оборот нелегальных товаров в России составил 4,9 трлн руб., что ...29.08.2022 Представители Ассоциации компаний интернет-торговли предложили продлить действие параллельного импорта на 2023 год
УрБК, Москва, 29.08.2022. Представители Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) готовят письмо в Минпромторг с ...05.04.2021 Рынок интернет-торговли России в январе-феврале 2021 года вырос на 44%
Рынок e-commerce в январе-феврале 2021 года увеличился на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и ...14.03.2017 Рынок интернет-торговли в России в 2016 году вырос на 21%
УрБК, Москва, 14.03.2017. Объем рынка интернет-торговли в России по итогам 2016 года составил 920 млрд руб., что на 21% ...