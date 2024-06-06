Материалы по теме

Нелегальные онлайн-продажи алкоголя в России за год выросли на 60%

УрБК, Москва, 11.06.2024. Объем нелегальных продаж алкоголя в интернете в 2023 году составил 80 млрд руб., что на 60% ...

Оборот контрафакта в России составил 10,1% оборота всей розничной торговли в 2023 году

УрБК, Москва, 06.06.2024. По итогам 2023 года оборот нелегальных товаров в России составил 4,9 трлн руб., что ...

Представители Ассоциации компаний интернет-торговли предложили продлить действие параллельного импорта на 2023 год

УрБК, Москва, 29.08.2022. Представители Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) готовят письмо в Минпромторг с ...

Рынок интернет-торговли России в январе-феврале 2021 года вырос на 44%

Рынок e-commerce в январе-феврале 2021 года увеличился на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и ...

Рынок интернет-торговли в России в 2016 году вырос на 21%

УрБК, Москва, 14.03.2017. Объем рынка интернет-торговли в России по итогам 2016 года составил 920 млрд руб., что на 21% ...