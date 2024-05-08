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Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале за год вырос на 28%

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в январе-апреле 2024 года составил 130,7 млрд руб., сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 28%.
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