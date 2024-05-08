Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале за год вырос на 28%

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в ...08.04.2024 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале за год вырос на 38%
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в январе-феврале 2024 года составил ...08.04.2024 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале за год вырос на 38%
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в ...01.03.2024 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале за год вырос почти на 50%
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в январе 2024 года составил 26 млрд ...01.03.2024 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале за год вырос почти на 50%
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в ...