В пруд в магнитогорском парке «Притяжение» запустили рыбу

УрБК, Магнитогорск, 21.03.2024. В Магнитогорске специалисты продолжают строительство третьей очереди городского курорта ...

В Магнитогорске строители продолжают возводить объекты третьей очереди городского курорта «Притяжение»

Проект реализован в парке «Притяжение» при поддержке ММК ...

В Магнитогорске появился спортивный кластер

УрБК, Магнитогорск, 24.08.2023. На ХII Московском урбанистическом форуме городской курорт «Притяжение» занял 1-е место ...

Городской курорт «Притяжение» от ММК стал победителем бизнес-премии «Герои городов 2023»

В Магнитогорске состоялось открытие второй очереди реализуемого при поддержке ММК проекта «Притяжение»

УрБК, Магнитогорск, 17.07.2023. В Магнитогорске в преддверии Дня металлурга состоялось открытие второй очереди парка ...