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В пруд в магнитогорском парке «Притяжение» запустили рыбу

УрБК, Магнитогорск, 07.06.2024. В искусственный водоем городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске запущены первые партии сазана и толстолобика. Об этом сообщает пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

«Всего в озеро запущено около 10 тыс. штук сазана и 10 тыс. толстолобика, поедающего фитопланктон и являющегося природным фитомелиоратором. Таким образом, зарыбление толстолобиком будет способствовать самоочищению водохранилища», — говорится в сообщении. Также толстолобик фильтрует и очищает воду от микроскопических водорослей, а сазан поедает корни, водоросли и донные отложения. То есть эти две породы рыб будут сохранять водоем в чистоте. Средний вес одной рыбки — 150 г.

В пруд в магнитогорском парке «Притяжение» запустили рыбу
Фото: Сергей Петруша

Само озеро имеет два уровня. В верхней части глубина небольшая, в среднем 0,5 м. Это болотистое место с разными растениями, которые должны служить природным фильтром воды и местом для развития малька рыбы. В нижней части озера сделали яму глубиной 4-6 м, где смогут зимовать рыбы.

Парк «Притяжение» представляет собой круглогодичное мультифункциональное пространство площадью 400 га. Инициатором и ключевым инвестором проекта выступает председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Первая очередь проекта была открыта в 2022 году. Для жителей и гостей города здесь работают информационный центр, фудмолл, роллер-парк, центральная детская площадка, пешеходный бульвар с входной группой и светомузыкальным фонтаном. В июле 2023 года открылась вторая очередь проекта, в составе которой искусственный видовой холм высотой 36 м со смотровой площадкой и объектами активного отдыха, искусственное озеро, открытый спортивный комплекс, детские площадки и сеть пешеходных и велосипедных дорожек общей протяженностью 40 км. Планируется, что третья очередь курорта будет сдана в 2024-2025 годах. Ко Дню металлурга-2024 горожане увидят новые объекты городского курорта — новый светомузыкальный фонтан и прилегающий к нему арт-квартал.
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