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В Магнитогорске строители продолжают возводить объекты третьей очереди городского курорта «Притяжение»

УрБК, Магнитогорск, 21.03.2024. В Магнитогорске специалисты продолжают строительство третьей очереди городского курорта «Притяжение». Инициатором и ключевым инвестором проекта выступает председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, сообщает пресс-служба металлургического комбината.

В Магнитогорске строители продолжают возводить объекты третьей очереди городского курорта «Притяжение»
Изображение предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Планируется, что третья очередь курорта будет сдана в 2024-2025 годах. На сегодняшний день строители продолжают работы по возведению детского крытого парка развлечений, запуск которого состоится в 2025 году. По традиции ко Дню металлурга-2024 горожане также увидят новые объекты городского курорта — новый светомузыкальный фонтан и прилегающий к нему арт-квартал.

В этом году планируется запустить первую из трех очередей арт-квартала. Это трехэтажное здание площадью более 1 тыс. кв. м. На третьем этаже планируется размещение фуд-корта, посетители которого смогут любоваться панорамным видом на парк и фонтан.

Напомним, что парк «Притяжение» представляет собой круглогодичное мультифункциональное пространство площадью 400 га. Первая очередь проекта была открыта в 2022 году. Для жителей и гостей города здесь работают информационный центр, фудмолл, роллер-парк, центральная детская площадка, пешеходный бульвар с входной группой и светомузыкальным фонтаном. В июле 2023 года открылась вторая очередь проекта, в составе которой искусственный видовой холм высотой 36 м со смотровой площадкой и объектами активного отдыха, искусственное озеро, открытый спортивный комплекс, детские площадки и сеть пешеходных и велосипедных дорожек общей протяженностью 40 км. В парке высажено 5,7 тыс. деревьев, 340 тыс. кустарников и 1 млн многолетних цветов.

Всего с момента открытия в городском курорте «Притяжение» побывало свыше 3 млн посетителей.
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