В Магнитогорске строители продолжают возводить объекты третьей очереди городского курорта «Притяжение»

УрБК, Магнитогорск, 17.11.2023. На территории магнитогорского городского курорта «Притяжение» приступили к ...26.10.2023 В Магнитогорске на городском курорте «Притяжение» строится второй двухуровневый фонтан
УрБК, Магнитогорск, 26.10.2023. В Магнитогорске новый двухуровневый фонтан, проектировщиком которого выступило ООО ...24.08.2023 Городской курорт «Притяжение» от ММК стал победителем бизнес-премии «Герои городов 2023»
УрБК, Магнитогорск, 24.08.2023. На ХII Московском урбанистическом форуме городской курорт «Притяжение» занял 1-е место ...17.07.2023 В Магнитогорске состоялось открытие второй очереди реализуемого при поддержке ММК проекта «Притяжение»
УрБК, Магнитогорск, 17.07.2023. В Магнитогорске в преддверии Дня металлурга состоялось открытие второй очереди парка ...18.10.2022 Запуск второй очереди проекта «Притяжение» в Магнитогорске состоится в июле 2023 года
УрБК, Магнитогорск, 18.10.2022. Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) ...