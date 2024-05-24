Суд оставил начальника УЭБиПК свердловского ГУ МВД России под стражей

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. В Екатеринбурге Ленинский районный суд продлил сотрудникам филиала ЕМУП «Гортранс» ...26.01.2024 Суд оставил экс-главу свердловского Управления автодорог под стражей до 17 марта
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Свердловский областной суд оставил бывшего начальника Управления автомобильных дорог ...16.04.2020 Суд оставил под стражей экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2020. Свердловский областной суд оставил под арестом бывшего заместителя министра экономики ...24.03.2014 Свердловский областной суд оставил замруководителя УФАС по Свердловской области под стражей
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2014. Свердловский областной суд сегодня, 24 марта, оставил в силе постановление Ленинского ...27.12.2013 Свердловский областной суд оставил в силе постановление об аресте замруководителя регионального УФАС
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2013. Свердловский областной суд оставил в силе постановление Верх-Исетского районного суда ...