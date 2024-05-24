Суд оставил начальника УЭБиПК свердловского ГУ МВД России под стражей

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. Свердловский областной суд оставил начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Свердловской области полковника Андрея Дьякова под стражей до 20 июля 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.



23 мая Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал А. Дьякова, тот обжаловал решение суда в высшей инстанции, но безуспешно.



Как ранее сообщалось, силовика обвинили в получении взятки в размере 200 млн руб. от директора «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева. Дьяков свою вину отрицает. Ему вменяются часть 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки» и часть 3 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».