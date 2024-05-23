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Сегодня, 12:02

На Среднем Урале картофель за неделю подорожал почти на 10%

С 27 мая по 3 июня в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 9,66%, до 39,34 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

Отметим, что картофель в регионе заметно дорожает несколько неделю подряд. Так, с 20 по 27 мая его стоимость увеличилась на 9,79%, до 34,43 руб. за кг.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на яблоки (на 3,55%, до 153,32 руб. за кг) и творог (на 1,13%, до 431,87 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 9,79%, до 113,98 руб. за кг) и помидоры (на 8,5%, до 200,39 руб. за кг).
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Сегодня, 12:01 На Среднем Урале картофель за неделю подорожал почти на 10%

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