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На Среднем Урале картофель за неделю подорожал почти на 10%

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. С 27 мая по 3 июня в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель ...

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель

С 13 по 20 мая в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 14,03%, до 30,34 руб. за кг), ...

На Среднем Урале вторую неделю подряд сильнее всего дорожает картофель

С 3 по 10 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 10,15%, до 50,39 руб. за кг), ...

На Среднем Урале вторую неделю подряд сильнее всего дорожает картофель

С 13 по 19 июня в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 9,15%, до 36,58 руб. за кг), ...

На Среднем Урале вторую неделю подряд сильнее всего дорожает картофель

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. С 13 по 19 июня в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на ...