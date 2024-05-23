На Среднем Урале картофель за неделю подорожал почти на 10%

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. С 27 мая по 3 июня в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель ...23.05.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель
С 13 по 20 мая в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 14,03%, до 30,34 руб. за кг), ...13.07.2023 На Среднем Урале вторую неделю подряд сильнее всего дорожает картофель
С 3 по 10 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 10,15%, до 50,39 руб. за кг), ...22.06.2023 На Среднем Урале вторую неделю подряд сильнее всего дорожает картофель
С 13 по 19 июня в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 9,15%, до 36,58 руб. за кг), ...22.06.2023 На Среднем Урале вторую неделю подряд сильнее всего дорожает картофель
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. С 13 по 19 июня в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на ...