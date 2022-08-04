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Более 60% получивших через суд компенсации от застройщика дольщиков оставляют деньги себе

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. В процессе передачи застройщиками нового жилья дольщикам последние все чаще злоупотребляют своим статусом. К примеру, требуют от застройщиков компенсации на устранение «существенных недостатков» в квартире, хотя эти недостатки таковыми не являются. Этот вопрос был поднят в экспертной дискуссии, посвященной проблемам, возникающим при передаче застройщиками нового жилья дольщикам.

Руководитель направления по работе с сервисными компаниями девелопера «Атомстройкомплекс» участник комитета по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Наталья Бочкарева привела конкретный пример.

«С того момента, как в приемке квартир массово стали участвовать независимые эксперты, мы наблюдаем интересную статистику: в 65% случаев дольщики, выигравшие в суде и получившие денежную компенсацию от застройщика на устранение недостатков, оставляют эти средства нереализованными и не производят работы по восстановлению качества строительства. Хотелось бы, чтобы закон вменял ответственность не только застройщику устранять недостатки, но и дольщику, который сам доказал эту необходимость в суде», — рассказала она.

По ее словам, «существенными» являются те недостатки, которые мешают жить в этой квартире. Если же получивший деньги дольщик продолжает жить в ней, не устраняя указанные недостатки, значит, они не являются существенными.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что откорректированный ранее закон о долевом строительстве ФЗ-214 эффективно работает в части защиты прав дольщиков в ущерб застройщикам, позволяя первым заниматься «потребительским терроризмом».

Так, председатель правления Союза строительных компаний Урала и Сибири Александр Воробьев привел пример, когда дольщики пользуются пятилетним сроком гарантии, чтобы взыскивать с застройщиков компенсации, выдавая за строительные недостатки износ материалов.
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