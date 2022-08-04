Более 60% получивших через суд компенсации от застройщика дольщиков оставляют деньги себе

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2022. Жители Екатеринбурга взыскали с застройщика более 500 тыс. руб. за недостатки, которые ...08.02.2019 Власти Свердловской области назвали сроки начала достройки ЖК «Кольцовский дворик» и выплат дольщикам Арамили
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2019. Строительные работы на площадке проблемного ЖК «Кольцовский дворик» в Екатеринбурге ...19.01.2018 В Екатеринбурге суд взыскал с застройщика «Милстрит» более 300 тыс. рублей за строительные недостатки в новой квартире
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2018. В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд взыскал с застройщика ООО «Милстрит» более ...03.04.2017 Cуд взыскал с застройщика «Карасьеозерск-2» более 1 млн рублей за недостатки при строительстве жилого дома
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2017. Свердловский областной суд взыскал с ООО «Карасьеозерск-2» более 1 млн руб. за ...14.01.2015 В Екатеринбурге растет количество взысканий с застройщиков компенсации за нарушение сроков сдачи жилья
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2015. В практике Свердловского областного суда, а также районных судов Екатеринбурга растет ...