Официальный курс доллара США снизился на 1 коп., евро — на 11 коп.

УрБК, Москва, 05.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 июня 2024 года. Курс доллара ...04.06.2024 Официальный курс доллара США снизился на 81 коп., евро — на 91 коп.
УрБК, Москва, 04.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 июня 2024 года. Курс доллара ...01.03.2024 Официальный курс доллара США снизился на 1 руб., евро — на 90 коп.
УрБК, Москва, 01.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 марта 2024 года. Курс доллара ...29.02.2024 Официальный курс доллара США снизился на 17 коп., евро — на 47 коп.
УрБК, Москва, 29.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 февраля 2024 года. Курс ...23.01.2024 Официальный курс доллара США снизился на 61 коп., евро — на 49 коп.
УрБК, Москва, 23.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 января 2024 года. Курс ...