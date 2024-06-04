Официальный курс доллара США снизился на 1 коп., евро — на 11 коп.

УрБК, Москва, 06.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 июня 2024 года. Курс доллара США снизился на 1,38 коп., до 88,74 руб., евро — на 11,87 коп., до 96,44 руб.