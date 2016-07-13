В Свердловской области «квадрат» жилья на вторичном рынке за четыре года подорожал в 1,4 раза

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. В Свердловской области средняя стоимость квадрата жилья на первичном рынке с 2019 по ...13.07.2016 Стоимость вторичного жилья в Свердловской области сократилась на 3,3%
Во II квартале 2016 года цены на первичном рынке жилья Свердловской области снизились на 0,02% по отношению к I ...13.07.2016 Стоимость вторичного жилья в Свердловской области во II квартале сократилась на 3,3%
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2016. Во II квартале 2016 года цены на первичном рынке жилья Свердловской области снизились ...15.07.2015 Во II квартале 2015 года в Свердловской области цены на первичном рынке жилья увеличились на 0,2%
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2015. В Свердловской области во II квартале 2015 года по отношению к предыдущему кварталу ...09.04.2014 В I квартале 2014 года средняя цена первичного жилья в Свердловской области выросла на 1,9%
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2014. В I квартале 2014 года средняя цена первичного жилья в Свердловской области выросла на ...