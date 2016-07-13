УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. В Свердловской области средняя стоимость квадрата жилья на вторичном рынке с 2019 по ...Сегодня, 13:23 В Свердловской области «квадрат» жилья на первичном рынке за четыре года подорожал более чем в два раза
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. В Свердловской области средняя стоимость квадрата жилья на первичном рынке с 2019 по ...13.07.2016 Стоимость вторичного жилья в Свердловской области сократилась на 3,3%
Во II квартале 2016 года цены на первичном рынке жилья Свердловской области снизились на 0,02% по отношению к I ...15.07.2015 Во II квартале 2015 года в Свердловской области цены на первичном рынке жилья увеличились на 0,2%
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2015. В Свердловской области во II квартале 2015 года по отношению к предыдущему кварталу ...13.04.2015 В I квартале 2015 года средние цены на первичном рынке жилья в Свердловской области выросли на 3,7%
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2015. В I квартале 2015 года средние цены на первичном рынке жилья в Свердловской области по ...