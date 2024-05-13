В Свердловской области «квадрат» жилья на первичном рынке за четыре года подорожал более чем в два раза

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. В Свердловской области средняя стоимость квадрата жилья на первичном рынке с 2019 по 2023 год выросла в 2,02 раза (с 65,5 тыс. руб. до 132,3 тыс. руб.). Об этом говорится в материалах Свердловскстата.



В том числе «квадрат» квартир среднего качества (типовых) за четыре года подорожал в 1,7 раза (с 64,6 тыс. руб. до 111,2 тыс. руб.), улучшенного качества — в 2 раза (с 65,6 тыс. руб. до 131,4 тыс. руб.), элитных — в 2,2 раза (со 103,6 тыс. руб. до 224,6 тыс. руб.).