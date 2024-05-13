В Свердловской области «квадрат» жилья на первичном рынке за четыре года подорожал более чем в два раза

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в апреле ...13.07.2016 Стоимость вторичного жилья в Свердловской области сократилась на 3,3%
Во II квартале 2016 года цены на первичном рынке жилья Свердловской области снизились на 0,02% по отношению к I ...14.04.2016 В Свердловской области цены на первичном рынке жилья в I квартале 2016 года выросли на 1,1%
Цены на первичном рынке жилья в Свердловской области в I квартале 2016 года выросли по сравнению с предыдущим периодом ...15.07.2015 Во II квартале 2015 года в Свердловской области цены на первичном рынке жилья увеличились на 0,2%
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2015. В Свердловской области во II квартале 2015 года по отношению к предыдущему кварталу ...13.04.2015 В I квартале 2015 года средние цены на первичном рынке жилья в Свердловской области выросли на 3,7%
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2015. В I квартале 2015 года средние цены на первичном рынке жилья в Свердловской области по ...