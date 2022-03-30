УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:04

В Свердловской области посевные площади сельскохозяйственных культур за четыре года сократились на 11,2 тыс. гектаров

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. Посевные площади сельскохозяйственных культур в Свердловской области в 2023 году составили 799,7 тыс. га. За четыре года этот показатель снизился на 11,2 тыс. га (в 2019 году — 810,9 тыс. га), говорится в материалах Свердловскстата.

За четыре года на 4,4 тыс. га сократились посевные площади зерновых и зернобобовых культур (с 317,5 до 313,1 тыс. га), на 10,4 тыс. га — картофеля и овощей открытого грунта (с 51,6 до 41,2 тыс. га), на 5,5 тыс. га — кормовых культур (с 414 до 408,5 тыс. га).

В то же время за указанный период выросли посевные площади технических культур — с 27,7 до 36,9 тыс. га.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.03.2022 Посевные площади сельхозкультур в Свердловской области за четыре года сократились почти на 30 тыс. гектаров

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2022. Посевные площади сельскохозяйственных культур в Свердловской области в 2021 году ...

05.05.2021 В Свердловской области началась посевная

Во всех муниципалитетах Свердловской области началась посевная кампания, сообщает департамент информполитики региона. ...

05.05.2021 В Свердловской области началась посевная

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2021. Во всех муниципалитетах Свердловской области началась посевная кампания, сообщает ...

01.04.2021 Посевные площади в Свердловской области за четыре года сократились на 36,6 тыс. гектаров

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. Посевные площади сельскохозяйственных культур в Свердловской области с 2016 по 2020 год ...

14.02.2019 За 2018 год посевные площади в Свердловской области сократились на 17,9 тыс. гектар

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2019. За 2018 год посевные площади на Среднем Урале сократились на 17,9 тыс. гектар. Об этом ...

Популярные новости
08.05.2024Чаты раздора08.05.2024Налоговая инспекция напомнила жителям Свердловской области о порядке уплаты налога на доходы с банковских вкладов в 2024 году08.05.2024История эвакуации Эрмитажа, бумажные звери, новые шедевры17.05.2024Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года07.05.2024«Квадрат» по 150 тысяч
Архив новостей
Июнь 2024 (100)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18