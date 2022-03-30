В Свердловской области посевные площади сельскохозяйственных культур за четыре года сократились на 11,2 тыс. гектаров

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2022. Посевные площади сельскохозяйственных культур в Свердловской области в 2021 году ...05.05.2021 В Свердловской области началась посевная
Во всех муниципалитетах Свердловской области началась посевная кампания, сообщает департамент информполитики региона. ...05.05.2021 В Свердловской области началась посевная
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2021. Во всех муниципалитетах Свердловской области началась посевная кампания, сообщает ...01.04.2021 Посевные площади в Свердловской области за четыре года сократились на 36,6 тыс. гектаров
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. Посевные площади сельскохозяйственных культур в Свердловской области с 2016 по 2020 год ...14.02.2019 За 2018 год посевные площади в Свердловской области сократились на 17,9 тыс. гектар
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2019. За 2018 год посевные площади на Среднем Урале сократились на 17,9 тыс. гектар. Об этом ...