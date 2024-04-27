Официальный курс доллара США снизился на 61 коп., евро — на 30 коп.

УрБК, Москва, 05.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 июня 2024 года. Курс доллара США снизился на 61,81 коп., до 88,75 руб., евро — на 30,91 коп., до 96,56 руб.