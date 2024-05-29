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В Екатеринбурге в течение лета озеленят и благоустроят 21 общественное пространство

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. В Екатеринбурге за летний период будет благоустроено 21 пространство, самыми масштабными из которых станут летний парк «Уралмаш», первая очередь второго этапа Преображенского парка, Литературный квартал, набережная Исети (от улицы Куйбышева до улицы Декабристов) и дендрологический парк-выставка на улице Первомайской, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Кроме того, в парке 50-летия Советской власти (Метеогорка) к сентябрю появятся почти 3 тыс. кв. м. тротуаров, вдоль которых установят 2,3 тыс. м бортовых камней и разобьют 2,3 тыс. кв. м. газонов, в парке имени Архипова и в сквере у центра «Дружба» обустроят цветники, а на набережной Исети (участок от улицы Малышева до улицы Куйбышева) запланированы работы по уходу за многолетними растениями.

У детского сада № 8 на улице Цветоносной сделают 414 кв. м. тротуаров из двух видов гравия и 282 м деревянных бордюров, посадят 261 дерево и кустарник, 231 кв. м. цветников.

Вдоль улицы 8 Марта (на одном из ее участков), в сквере «Комсомольском» и на улице Инженерной, а также в аллее по улице Грибоедова точечно обновят вазоны и высадят цветы, а на последней локации заменят часть скамеек. Общая площадь зеленых насаждений составит более 1 тыс. 618 кв. м.

Также новые скамейки и урны появятся вдоль улицы Восточной (от улицы Малышева до улицы Куйбышева) и дублера Сибирского тракта в районе ТЦ «КомсоМолл». Похожие работы запланированы и у реки Ольховки, где обновят пешеходные дорожки.

Помимо этого, благоустройством городских пространств займется МБУ «Зеленстрой», в планах у которого ремонт 1,2 тыс. кв. м. плитки Исторического сквера, демонтаж и замена детских площадок и резинового покрытия в сквере Павлика Морозова, обустройство почти 1 тыс. кв. м. асфальта в сквере на улице Ферганской, установка 35 новых лавок и 36 урн на бульваре Архитектора Малахова (от улицы Родонитовой до лицея № 180).

А МСУ «Екатеринбургское лесничество», в свою очередь, в парке 50-летия Советской власти посадит восемь дубов.
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