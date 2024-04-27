Официальный курс доллара США снизился на 81 коп., евро — на 91 коп.

УрБК, Москва, 27.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 апреля 2024 года. Курс ...25.04.2024 Официальный курс доллара США снизился на 78 коп., евро — на 64 коп.
УрБК, Москва, 25.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 апреля 2024 года. Курс ...23.04.2024 Официальный курс доллара США снизился на 18 коп., евро — на 21 коп.
УрБК, Москва, 23.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 апреля 2024 года. Курс ...07.03.2024 Официальный курс доллара США снизился на 81 коп., евро — на 73 коп.
УрБК, Москва, 07.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 марта 2024 года. Курс доллара ...12.01.2024 Официальный курс доллара США снизился на 61 коп., евро — на 33 коп.
УрБК, Москва, 12.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 января 2024 года. Курс ...