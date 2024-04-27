Официальный курс доллара США снизился на 81 коп., евро — на 91 коп.

УрБК, Москва, 04.06.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 июня 2024 года. Курс доллара США снизился на 81,60 коп., до 89,37 руб., евро — на 91,87 коп., до 96,87 руб.