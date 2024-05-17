В Екатеринбурге началась реконструкция летнего парка «Уралмаш»

В Екатеринбурге с 1 июня начнется реконструкция летнего парка «Уралмаш»

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. В Екатеринбурге работы по реконструкции летнего парка «Уралмаш» стартуют 1 июня. Это ...