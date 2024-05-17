В Екатеринбурге началась реконструкция летнего парка «Уралмаш»

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. В Екатеринбурге работы по реконструкции летнего парка «Уралмаш» стартуют 1 июня. Это ...08.04.2024 Власти Екатеринбурга заключили контракт на благоустройство летнего парка «Уралмаш» на 165 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. Власти Екатеринбурга заключили контракт с подрядчиком, который займется ...31.01.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал благоустройство летнего парка «Уралмаш»
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход работ по благоустройству летнего парка ...24.07.2023 Администрация Екатеринбурга запустила опрос о благоустройстве парка «Уралмаш»
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. Администрация Екатеринбурга запустила опрос, посвященный благоустройству летнего парка ...27.07.2022 На благоустройство летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге выделят 6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2022. На выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству летнего парка «Уралмаш» ...