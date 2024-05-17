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Вчера, 15:41

В Екатеринбурге началась реконструкция летнего парка «Уралмаш»

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. В Екатеринбурге 1 июня рабочие начали реконструкцию летнего парка «Уралмаш». Работы в этой локации будут завершены до 1 июня 2026 года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Специалисты отмечают, что реконструкция пространства будет проходить поэтапно, чтобы горожане по-прежнему смогли пользоваться пространством для отдыха.

Напомним, что в рамках работ запланированы ремонт или создание 17 площадок — среди них детские и спортивные зоны, веревочный парк, амфитеатр на 150 мест с эстрадой, оборудованной сценической техникой, и другие зоны отдыха.

В парке также будет обустроена входная группа и отремонтировано ограждение по периметру, проложены транзитные тротуары и прогулочные второстепенные дорожки. Особое внимание будет уделено озеленению: восстановят 40 тыс. кв. м. газонов, посадят 28 сиреней и 68 кустарников пузыреплодника краснолистного. Здесь также установят 164 опоры освещения и оборудуют территорию системой видеонаблюдения.

Напомним, что в 2023 году летний парк Уралмаш стал лидером голосования в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) — 85 тыс. 378 голосов от общего количества. Тем не менее этого числа оказалось недостаточно для получения федерального финансирования. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение о проведении реконструкции парка за счет средств муниципального бюджета.
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