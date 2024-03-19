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Власти Екатеринбурга заключили контракт на благоустройство летнего парка «Уралмаш» на 165 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. Власти Екатеринбурга заключили контракт с подрядчиком, который займется благоустройством летнего парка «Уралмаш» за 164,7 млн руб. ООО «Грандстрой» проведет все работы в соответствии с проектом до 1 июня 2026 года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, в парке будет обустроено 11 тыс. кв. м. асфальтовых тротуаров, 2,6 тыс. кв. м. прогулочных дорожек с древесным покрытием, 1,3 тыс. кв. м. резиновых покрытий. На территории парка будет восстановлено 40 тыс. кв. м. газонов, высажены кусты сирени и других цветущих растений.

На территории парка появятся хозяйственная зона, площадки под корпус администрации, кафе, туалет, амфитеатр и сцена на 150 мест, аттракционы, веревочный парк, центральная площадь, зоны тихого отдыха, детские площадки, спортивные площадки. Здесь будут установлены 164 фонаря, смонтирована система видеонаблюдения, появятся скамейки, урны, игровые комплексы, информационные щиты, велопарковки.

Также проектом предусмотрены обустройство входной группы и ремонт ограждений по периметру парка.
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