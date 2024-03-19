Власти Екатеринбурга заключили контракт на благоустройство летнего парка «Уралмаш» на 165 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2024. В Екатеринбурге начался прием заявок на участие в аукционе, на котором разыграют право ...12.02.2024 Власти Екатеринбурга рассказали о планах по реконструкции летнего парка «Уралмаш»
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. Реконструкция летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге, которая стартовала в прошлом ...31.01.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал благоустройство летнего парка «Уралмаш»
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход работ по благоустройству летнего парка ...24.07.2023 Администрация Екатеринбурга запустила опрос о благоустройстве парка «Уралмаш»
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. Администрация Екатеринбурга запустила опрос, посвященный благоустройству летнего парка ...08.04.2019 В Екатеринбурге на благоустройство «Зеленой рощи» потратят свыше 161 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2019. Власти Екатеринбурга объявили конкурс на благоустройство парка «Зелена роща». Проект ...