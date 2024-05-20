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Вчера, 10:15

В Екатеринбурге обновят Литературный квартал

В Екатеринбурге продолжаются строительство, реконструкция и благоустройство общественных пространств. В частности, активные работы стартовали в Литературном квартале. Также в ближайшее время начнется реконструкция летнего парка «Уралмаш», сообщает пресс-служба администрации города.

Отметим, что обновление Литературного квартала планируется завершить ко Дню города (17 августа 2024 года).

В Екатеринбурге обновят Литературный квартал

«Сейчас строители прокладывают провода, обустраивают основания для дорожек, восстанавливают ограждения. В июне стартуют работы по мощению пешеходных зон, покраске и установке малых архитектурных форм. При этом специалисты сохранят исторически ценные элементы квартала: фонари XIX века, плитку старинной мостовой и памятник поэту Александру Пушкину», — говорится в сообщении пресс-службы.

Особое внимание специалисты уделят озеленению квартала: к 198 уже существующим деревьям и кустарникам подселят еще 211. Среди них будут представители 19 видов, в том числе березы, лиственницы, спиреи, вишни, сирени и сливы.

Главную аллею, проходящую сквозь зеленую зону, сделают из мелкого камня. Вдоль нее высадят гортензии, розы, спиреи и кизильник (зоны сиреневого цвета), а также разобьют цветник с теневыносливыми многолетниками (зоны розового цвета).

Пешеходную зону, которая соединяет улицы Царскую и Пролетарскую, выложат гранитной плиткой. Вдоль небольшой площади за летней эстрадой посадят пять яблонь Недзвецкого и сирени (зеленые фигуры). Рядом появятся две кустарниковые группы из спиреи, а пространство вокруг беседки украсят ирисы (зоны сиреневого цвета). Дорожку, идущую вдоль улицы Царской, выложат гранитной плиткой, сквозь которую будет расти трава.

В Екатеринбурге обновят Литературный квартал

Пространства перед Камерным театром и вокруг музея «Литературная жизнь Урала XIX века», а также площадь у памятника Александру Пушкину вымостят крупной гранитной плиткой.

Помимо этого, в Литературном квартале появятся новые системы видеонаблюдения и аудиооформления, освещение, а также малые архитектурные формы. Памятник Александру Пушкину очистят, а летнюю эстраду и здания музеев отреставрируют.

Кроме того, в администрации города рассказали, что 1 июня стартуют работы по реконструкции летнего парка «Уралмаш». Их предполагается завершить до 1 июня 2026 года.

Обновление общественного пространства начнется с ремонта покрытий, включая обустройство основных транзитных тротуаров из асфальтобетонного покрытия общей площадью 11 тыс. кв. м., прогулочных второстепенных дорожек площадью 2,6 тыс. кв. м., настила резинового покрытия на детских игровых и спортивных площадках общей площадью 1,3 тыс. кв. м.

Далее будут обустроены 17 площадок, в том числе хозяйственная зона, площадка под административный корпус, площадка под амфитеатр и сцена на 150 мест, площадка для аттракционов, площадка с колесом обозрения, веревочный парк, центральная событийная площадь и площадь с центральной сценой, а также зоны отдыха, детские разновозрастные и спортивная площадки, площадка для волейбола и воркаута, столы для настольного тенниса и место под установку НТО с подведением электроэнергии.

В рамках озеленительных работ будет восстановлено 40 тыс. кв. м. газонов, высажено 28 сиреней, 68 кустарников пузыреплодника краснолистного и 136 единиц дерена белого.

Также на территории парка планируются обустройство входной группы, ремонт ограждений по периметру парка, установка 245 единиц малых архитектурных форм, 164 фонарей и 53 камер видеонаблюдения.

Фото и изображение предоставлены пресс-службой администрации города
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