Администрация Екатеринбурга завершит реконструкцию Литквартала ко Дню города

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2022. В Екатеринбурге на заседании совета по развитию рекреационных и общественных ...02.02.2015 В Москве похитили памятник Пушкину
В Москве злоумышленники похитили памятник поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Об этом сообщает префектура СЗАО. ...15.12.2014 В Екатеринбурге часть улицы Красноармейской переделают в пешеходную зону
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2014. В Екатеринбурге улица Красноармейская на участке от Энгельса до Карла Маркса станет ...03.10.2014 В Екатеринбурге осенью высадят более 500 деревьев
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2014. В Екатеринбурге осенью посадят 551 дерево. Об этом сообщает пресс-служба администрации ...16.06.2014 В Екатеринбурге в 2014 году высадят 500 деревьев и более 1 тыс. кустарников
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2014. Администрация Екатеринбурга продолжает работы по озеленению города и реконструкции ...