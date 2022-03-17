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Вчера, 18:01

Администрация Екатеринбурга завершит реконструкцию Литквартала ко Дню города

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. Строители ведут работы по реконструкции Литературного квартала в Екатеринбурге. Закончить их планируется ко Дню города (17 августа 2024 года), сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сейчас строители прокладывают провода, обустраивают основания для дорожек, восстанавливают ограждения. В июне стартуют работы по мощению пешеходных зон, покраске и установке малых архитектурных форм. При этом специалисты сохранят исторически ценные элементы квартала: фонари XIX века, плитку старинной мостовой и памятник поэту Александру Пушкину», — говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках озеленения квартала к 198 уже существующим деревьям и кустарникам добавят еще 211 деревьев 19 видов (березы, лиственницы, спиреи, вишни, сирени, сливы и другие). На главной аллее высадят гортензии, розы, спиреи и кизильник. За летней эстрадой посадят пять яблонь Недзвецкого и сирени.

Помимо этого, в квартале будут установлены новые системы освещения, видеонаблюдения и аудиооформления, а также малые архитектурные формы. Памятник Александру Пушкину очистят, кроме того, отреставрируют летнюю эстраду и здания музеев.
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