В Свердловской области 3 июня объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. На территории Свердловской области синоптики объявили штормовое предупреждение на 30 ...04.08.2023 В Свердловской области 4 и 5 августа ожидается высокая пожарная опасность
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. ...20.06.2023 В Свердловской области предупреждение о высокой пожарной опасности продлили до 22 июня
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. В Свердловской области синоптики продлили предупреждение о высокой пожарной опасности ...19.06.2023 В Свердловской области 19 и 20 июня ожидаются высокая пожарная опасность и заморозки
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. ...02.07.2018 Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности на Среднем Урале из-за жары
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. Из-за жаркой погоды синоптики выпустили предупреждение о высокой пожарной опасности на ...