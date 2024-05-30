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В Свердловской области 3 июня объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. На территории Свердловской области синоптики 3 июня объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«3 июня в отдельных районах Свердловской сохраняется высокая пожарная опасность, местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.
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