В Свердловской области число вакансий для соискателей от 14 лет выросло на 6%

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. Количество вакансий, где одно из требований — знание китайского языка, выросло в I ...

Китаисты стали востребованнее на Среднем Урале на 51% в I квартале 2024 года

Число вакансий с подработкой на Среднем Урале за год выросло в два раза

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. Число вакансий с подработкой в Свердловской области за год выросло в два раза и в I ...