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В Свердловской области число вакансий для соискателей от 14 лет выросло на 6%

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. В Свердловской области количество вакансий для соискателей от 14 лет выросло на 6% год к году. Об этом говорится в исследовании, проведенном российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.

Так, с начала 2024 года было открыто свыше 500 подобных вакансий. Чаще всего соискателей от 14 лет работодатели готовы взять на должность курьера, менеджера по продажам, промоутера, оператора call-центра или упаковщика.

Средняя предлагаемая зарплата в регионе для данной возрастной категории составляет 50 тыс. руб.
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