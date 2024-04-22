В Свердловской области число вакансий для соискателей от 14 лет выросло на 6%

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. Количество вакансий, где одно из требований — знание китайского языка, выросло в I ...19.04.2024 Число вакансий с подработкой на Среднем Урале за год выросло в два раза
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. Число вакансий с подработкой в Свердловской области за год выросло в два раза и в I ...15.04.2024 В Свердловской области за I квартал 2024 года число инклюзивных вакансий стало больше на 43%
УрБК. Екатеринбург, 15.04.2024. В 2023 году в Свердловской области количество вакансий, доступных людям с ...29.03.2024 Число вакансий в сфере ЖКХ на Среднем Урале за год выросло почти на треть
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. В Свердловской области за январь-март 2024 года было опубликовано более 1 тыс. вакансий ...06.02.2023 На Среднем Урале только треть вакансий подходит для соискателей без опыта работы
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2023. В январе 2023 года в Свердловской области было открыто около 35 тыс. вакансий. Из них ...