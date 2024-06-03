В Свердловской области во II квартале 2024 года было размещено 51,2 тыс. вакансий для соискателей без опыта

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. В Свердловской области количество вакансий для соискателей от 14 лет выросло на 6% год ...15.04.2024 В Свердловской области за I квартал 2024 года число инклюзивных вакансий стало больше на 43%
УрБК. Екатеринбург, 15.04.2024. В 2023 году в Свердловской области количество вакансий, доступных людям с ...26.03.2024 На Среднем Урале число вакансий для кандидатов без опыта работы за год выросло на 71%
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. В 2023 году в Свердловской области было размещено 149 тыс. вакансий для кандидатов без ...06.02.2023 На Среднем Урале только треть вакансий подходит для соискателей без опыта работы
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2023. В январе 2023 года в Свердловской области было открыто около 35 тыс. вакансий. Из них ...25.03.2016 В Екатеринбурге молодые специалисты могут рассчитывать на зарплату 28 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2016. В Екатеринбурге работодатели готовы предложить специалистам без опыта заработную плату ...