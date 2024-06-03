В Свердловской области во II квартале 2024 года было размещено 51,2 тыс. вакансий для соискателей без опыта

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. В Свердловской области количество вакансий для соискателей от 14 лет выросло на 6% год ...

В Свердловской области число вакансий для соискателей от 14 лет выросло на 6%

УрБК. Екатеринбург, 15.04.2024. В 2023 году в Свердловской области количество вакансий, доступных людям с ...

В Свердловской области за I квартал 2024 года число инклюзивных вакансий стало больше на 43%

На Среднем Урале число вакансий для кандидатов без опыта работы за год выросло на 71%

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. В 2023 году в Свердловской области было размещено 149 тыс. вакансий для кандидатов без ...