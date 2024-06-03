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В Свердловской области во II квартале 2024 года было размещено 51,2 тыс. вакансий для соискателей без опыта

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. В Свердловской области во II квартале было размещено 51,2 тыс. вакансий, в которых работодатели готовы рассматривать кандидатов без опыта работы. Это на 50% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в исследовании, проведенном российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.

В большинстве случаев работодатели готовы принять на работу без опыта продавцов-консультантов (13%), менеджеров по продажам (8%), операторов call-центра и разнорабочих (по 6%).

Медиана зарплат у специалистов без опыта составила 53 тыс. 300 руб., увеличившись год к году на 29%. Самые крупные предлагаемые зарплаты во II квартале были зафиксированы у водителей (159 тыс. 600 руб.). Агентам по недвижимости работодатели готовы предложить 125 тыс. руб., электромонтажникам — 122 тыс. 700 руб.

Директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая отметила, что работодатели сохраняют курс на расширение границ найма, в том числе за счет снижения требований к опыту соискателей.

«Наиболее лояльными к соискателям без опыта являются компании из отрасли розничной торговли. Именно на них приходится 20% всех вакансий для начинающих специалистов. Еще 11% — на работодателей из отрасли «Информационные технологии, системная интеграция, интернет», 8% — на телеком, 7% — на логистический бизнес, 5% — на компании из отрасли «Непищевые товары народного потребления», — сообщила О. Сидлецкая.
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