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Вчера, 19:17

Официальный курс доллара США вырос на 40 коп., евро — на 65 коп.

УрБК, Москва, 31.05.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 июня 2024 года. Курс доллара США вырос на 40,46 коп., до 90,19 руб., евро — на 65,61 коп., до 97,79 руб.
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