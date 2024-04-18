Официальный курс доллара США вырос на 40 коп., евро — на 65 коп.

УрБК, Москва, 18.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 апреля 2024 года. Курс ...14.03.2024 Официальный курс доллара США вырос на 66 коп., евро — на 83 коп.
УрБК, Москва, 14.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 марта 2024 года. Курс доллара ...13.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро — на 21 коп.
УрБК, Москва, 13.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 февраля 2024 года. Курс ...26.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 85 коп., евро — на 45 коп.
УрБК, Москва, 26.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 января 2024 года. Курс ...18.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 70 коп., евро — на 45 коп.
УрБК, Москва, 18.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 января 2024 года. Курс ...