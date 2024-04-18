Официальный курс доллара США вырос на 40 коп., евро — на 65 коп.

УрБК, Москва, 31.05.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 июня 2024 года. Курс доллара США вырос на 40,46 коп., до 90,19 руб., евро — на 65,61 коп., до 97,79 руб.