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Сегодня, 16:03

Продажи шин в России сократятся на 9,8% в 2024 году

УрБК, Москва, 31.05.2024. Объем продаж автомобильных шин в России снизится на 9,8% в 2024 году, до 53,5 млн штук, пишет «Коммерсантъ».

«Продажи легковых шин в этом году должны сократиться на 8,9%, до 42,1 млн штук, легкогрузовых — на 7,4%, до 5 млн, грузовых с цельнометаллическим кордом — на 13,8%, до 5 млн, комбинированных грузовых — на 31,6%, до 1,3 млн штук», — приводит издание прогноз экспертов «Технологий доверия» («ТеДо»).

В 2023 году шинный рынок РФ вырос из-за существовавшего отложенного спроса, который не реализовался в 2022 году, рассказала директор практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли «ТеДо» Виктория Синичкина. В дальнейшем рынок шин будет каждый год прирастать — в среднем на 1,8%.
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