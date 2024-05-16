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В Екатеринбурге строительство школы на улице Рощинской в микрорайоне Уктус завершено на 85%

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. В Екатеринбурге строительная готовность школы на 1,5 тыс. человек на улице Рощинской в микрорайоне Уктус составляет 85%. Об этом заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Он рассказал, что на сегодняшний день полностью завершены все подготовительные работы, смонтированы фундаменты, каркас и стеновые ограждения. Устройство кровли выполнено на 95%, установка окон, витражей, входных групп — на 98%.

«Сейчас специалисты выполняют внутреннюю отделку, прокладывают наружные и внутренние инженерные сети. Следующим этапом работ станет благоустройство прилегающей территории», — сказал А. Орлов, напомнив, что строящийся объект занимает площадь 31 тыс. кв. м.

Здание школы разделено на три блока: начальная школа, средняя и старшая. Так, в атриум-коридорах начальной школы будут зоны с интерактивным оборудованием, а рекреации старшеклассников будут освещаться панорамными окнами.

Кабинеты для изучения естественных наук оборудуют современными лабораториями, а в мультимедийном кабинете будет все необходимое для просмотра образовательного киноматериала.

Главный из шести спортивных залов оборудуют беговыми дорожками, волейбольным, мини-футбольным и баскетбольными полями, тренажерным залом, трибунами и скалодромом.

Актовый зал школы вместит 510 человек, а пищеблок — 760 человек.

Согласно намеченному плану, школа будет открыта 1 сентября 2024 года.
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