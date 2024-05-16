В Екатеринбурге строительство школы на улице Рощинской в микрорайоне Уктус завершено на 85%

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. В Академическом районе Екатеринбурга на улице Академика Ландау, 39б завершается ...21.12.2023 Готовность 46%
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход строительства школы на улице Рощинской ...06.09.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил достроить новую школу в районе улицы Рощинской к 1 сентября 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов ...31.05.2023 В июне начнется строительство новой школы на Рощинской улице Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. В Екатеринбурге в июне начнется строительство новой школы по адресу Рощинская, 25. ...27.09.2021 Строительство школы № 41 в Екатеринбурге начнется в 2022 году
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2021. Строительство школы № 41 на улице Котельникова в Екатеринбурге стартует в 2022 году, а ...