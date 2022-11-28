Прокуратура выявила более 600 нарушений в сфере оплаты труда сотрудникам Федеральной пассажирской компании

УрБК, Челябинск, 28.11.2022. Сотрудники прокуратуры Курчатовского района Челябинска выявили нарушения трудового ...12.04.2022 Челябинское «Управление технической эксплуатации инженерных систем» оштрафовали за нарушение трудового законодательства
УрБК, Челябинск, 12.04.2022. По итогам прокурорской проверки ООО «Управление технической эксплуатации инженерных ...18.02.2020 В Челябинске сотрудникам НИИ задерживают зарплату в размере 2,2 млн рублей
УрБК, Челябинск, 18.02.2020. Прокуратура Калининского района Челябинска выявила нарушения прав граждан на своевременную ...14.04.2015 Прокуратура выявила более 670 нарушений трудового законодательства на предприятиях Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2015. Прокуратура выявила более 670 нарушений трудового законодательства на предприятиях ...01.10.2010 Транспортными прокурорами Урала выявлено свыше 1,1 тыс. нарушений трудового законодательства
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2010. В первом полугодии 2010 года транспортными прокурорами Урала выявлено свыше 1,1 тыс. ...