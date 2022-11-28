Прокуратура выявила более 600 нарушений в сфере оплаты труда сотрудникам Федеральной пассажирской компании

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. Транспортными прокурорами проведены проверки исполнения трудового законодательства в Уральском филиале Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК») и его структурных подразделениях в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Оренбургской областях и Пермском крае, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



В ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения, связанные с привлечением работников к работе в выходные и праздничные дни без их согласия, нарушения в сфере оплаты труда выявлены в отношении более чем 600 работников предприятия. Также нарушение прав было установлено в отношении пяти работников с группами по инвалидности.



По итогам проверки транспортными прокурорами начальникам Уральского филиала АО «ФПК» и его структурных подразделений внесено шесть представлений.



Так, челябинским транспортным прокурором в Советский районный городской суд направлены исковые заявления в интересах 20 работников пассажирского вагонного депо Челябинск о взыскании заработной платы в размере свыше 615 тыс. руб.



«Виновные должностные лица и представители юридического лица уведомлены о явке в транспортные прокуратуры для решения вопроса о возбуждении девять дел, предусмотренных частями 1, 4 и 6 статьи 5.27 КоАП РФ. Устранение нарушений находится на контроле», — пояснили в ведомстве.