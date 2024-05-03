Банк России зафиксировал рост внутреннего туризма на Урале

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. Президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев посетил с рабочим визитом ...19.06.2023 ЦБ назвал причины ускорения инфляции в Свердловской области
Эксперты Уральского ГУ Банка России назвали причины ускорения темпов инфляции в Свердловской области. По их мнению, ...19.06.2023 ЦБ назвал причины ускорения инфляции в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. Эксперты Уральского ГУ Банка России назвали причины ускорения темпов инфляции в ...24.11.2015 В России создали координационный совет по развитию внутреннего туризма
УрБК, Москва, 24.11.2015. Правительство России сформировало координационный совет по развитию внутреннего и въездного ...28.10.2014 Рынок внутреннего российского туризма в 2014 году вырос на 25%
УрБК, Москва, 28.10.2014. В 2014 году рынок внутреннего российского туризма вырос на 25%, а туроператоры ...