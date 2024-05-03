Банк России зафиксировал рост внутреннего туризма на Урале

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. На Урале увеличивается спрос на основные направления внутреннего туризма, в частности, из-за повышения стоимости зарубежных туров. В 2023 году регионы Урала посетило больше туристов, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



Согласно докладу регулятора, заполняемость мест размещения в регионах Урала в мае 2024 года была несколько выше, чем годом ранее. При этом самый высокий уровень летнего бронирования зафиксирован в Свердловской области — 85%. Этому, как отмечают эксперты регулятора, отчасти поспособствовало проведение в этот период международной промышленной выставки ИННОПРОМ.



По словам экономиста Уральского ГУ Банка России Олега Оборина, во всех регионах Урала растет востребованность экологического туризма — групповые сплавы по рекам, походы и поездки к природным достопримечательностям, озерам.



Он также отметил, что в результате содействия региональных агентств по развитию туризма набирает популярность промышленный и событийный туризм.