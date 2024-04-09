Официальный курс доллара США вырос на 52 коп., евро — на 24 коп.

УрБК, Москва, 09.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 апреля 2024 года. Курс доллара ...07.03.2024 Официальный курс доллара США вырос на 40 коп., евро — на 67 коп.
УрБК, Москва, 07.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 марта 2024 года. Курс доллара ...01.03.2024 Официальный курс доллара США вырос на 49 коп., евро — на 17 коп.
УрБК, Москва, 01.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 марта 2024 года. Курс доллара ...09.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 10 коп., евро — на 26 коп.
УрБК, Москва, 09.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 февраля 2024 года. Курс ...02.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 43 коп., евро — на 1,2 руб.
УрБК, Москва, 02.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 февраля 2024 года. Курс ...