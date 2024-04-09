Официальный курс доллара США вырос на 52 коп., евро — на 24 коп.

УрБК, Москва, 31.05.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 мая 2024 года. Курс доллара США вырос на 52,80 коп., до 89,78 руб., евро — на 24,37 коп., до 97,13 руб.