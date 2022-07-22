В двух районах Екатеринбурга три остановки общественного транспорта получили новые названия

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. В Екатеринбурге три остановки общественного транспорта в Чкаловском и Октябрьском районах получили новые названия, сообщает пресс-служба горадминистрации.



Так, остановка общественного транспорта (трамвай), расположенная на улице 2-й Новосибирской, вблизи улицы Окружной Чкаловского района, получила название «Окружная», а находящаяся на улице Бисертской (в районе перекрестка с улицей Молотобойцев и переулка Черноусовского на территории Чкаловского района) остановка «Лифтостроительный завод» теперь называется «Молотобойцев».



На улице Латвийской, вблизи улицы Эстонской в Октябрьском районе, остановка «Эстонская» получила название «Научно-производственное предприятие «Старт».



«Вопрос об изменении наименования остановок общественного транспорта был рассмотрен на заседании комиссии по наименованиям топонимических объектов в администрации Екатеринбурга. Соответствующее постановление вступило в силу», — пояснили в горадминистрации.