УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:45

В двух районах Екатеринбурга три остановки общественного транспорта получили новые названия

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. В Екатеринбурге три остановки общественного транспорта в Чкаловском и Октябрьском районах получили новые названия, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, остановка общественного транспорта (трамвай), расположенная на улице 2-й Новосибирской, вблизи улицы Окружной Чкаловского района, получила название «Окружная», а находящаяся на улице Бисертской (в районе перекрестка с улицей Молотобойцев и переулка Черноусовского на территории Чкаловского района) остановка «Лифтостроительный завод» теперь называется «Молотобойцев».

На улице Латвийской, вблизи улицы Эстонской в Октябрьском районе, остановка «Эстонская» получила название «Научно-производственное предприятие «Старт».

«Вопрос об изменении наименования остановок общественного транспорта был рассмотрен на заседании комиссии по наименованиям топонимических объектов в администрации Екатеринбурга. Соответствующее постановление вступило в силу», — пояснили в горадминистрации.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов одобрил новые названия для остановок общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список новых названий для остановок ...

26.11.2021 На карте Екатеринбурга появилось пять новых названий улиц и остановок

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении наименований двум ...

19.12.2018 В Академическом районе Екатеринбурга две остановки общественного транспорта получили свои названия

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2018. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о присвоении ...

02.10.2018 В Академическом районе Екатеринбурга получили названия семь остановок общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. В Академическом районе Екатеринбурга несколько остановок общественного транспорта ...

26.09.2018 В Академическом районе Екатеринбурга получили названия семь остановок общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2018. В Академическом районе Екатеринбурга несколько остановок общественного транспорта ...

Популярные новости
08.05.2024Чаты раздора03.05.2024Пасхальный перезвон, русский фарфор и провинциальные города02.05.2024Майские изменения08.05.2024Налоговая инспекция напомнила жителям Свердловской области о порядке уплаты налога на доходы с банковских вкладов в 2024 году08.05.2024История эвакуации Эрмитажа, бумажные звери, новые шедевры
Архив новостей
Май 2024 (664)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18