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Власти Екатеринбурга утвердили 18 новых названий для общественных мест города

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. В уральской столице появится 18 новых названий для общественных мест и остановок. Они были утверждены на заседании комиссии по наименованиям топонимических объектов Екатеринбурга под председательством замглавы города Сергея Плахотина, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, новые названия были присвоены 15 остановкам общественного транспорта, в том числе Школа № 31, улица Евгения Савкова, улица Косотурская, Благовещенский храм, имени Ландау, Лесопарк и Храм святого князя Владимира в Академическом районе. В микрорайоне Солнечный название получили четыре остановки: улица Отважных, Центр художественной гимнастики, улица Лучистая и переулок Юниоров. Также названия 100-летие Уральского университета, улица Варшавская, микрорайон Новокольцовский и улица Универсиады были присвоены остановкам в микрорайоне Новокольцовский.

Также название «Сквер полярника Соловьева» получила зеленая зона, находящаяся в границах улиц Технической — Расточной — Строителей — Дружининской. Кроме этого, по решению комиссии, в уральской столице будут установлены две мемориальные доски: на улице Гоголя, 36 одна из них будет посвящена советскому поэту Расулу Гамзатову, на улице 8 Марта, 2 — семерым академикам УрО РАН, проживавшим в этом здании.

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