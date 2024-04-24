Официальный курс доллара США вырос на 82 коп., евро — на 65 коп.

УрБК, Москва, 24.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 апреля 2024 года. Курс ...17.04.2024 Официальный курс доллара США вырос на 48 коп., евро — на 14 коп.
УрБК, Москва, 17.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 апреля 2024 года. Курс ...10.04.2024 Официальный курс доллара США вырос на 16 коп., евро — на 52 коп.
УрБК, Москва, 10.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 апреля 2024 года. Курс ...09.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 10 коп., евро — на 26 коп.
УрБК, Москва, 09.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 февраля 2024 года. Курс ...02.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 43 коп., евро — на 1,2 руб.
УрБК, Москва, 02.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 февраля 2024 года. Курс ...