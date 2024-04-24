Официальный курс доллара США вырос на 82 коп., евро — на 65 коп.

УрБК, Москва, 30.05.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 мая 2024 года. Курс доллара США вырос на 82,14 коп., до 89,25 руб., евро — на 65,27 коп., до 96,89 руб.