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В Екатеринбурге в 2024 году в рамках социальной догазификации будут построены газопроводы в шести поселках

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. В Екатеринбурге в 2024 году запланировано строительство газопровода в шести поселках. Проект реализуется в рамках социальной догазификации, которая предусматривает бесплатное проведение газопровода до границ земельного участка граждан, сообщил в личном Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

«По программе в Екатеринбурге принято более 3 тыс. заявок, из них исполнено уже около 1,3 тыс. В планах на 2024 год — строительство газопроводов в поселках Семь Ключей, Калиновский, Совхозный, Исток, Ягодный, Шабровский. Это позволит подключить к газу еще 700 домовладений», — написал градоначальник.

Он также напомнил, что подать заявление на проведение газа можно через сайт газораспределительной организации или посетив один из их офисов. Кроме того, заявление можно подать в МФЦ, на портале «Госуслуги» или через сайт Единого оператора газификации.

Отметим, что некоторые категории льготников могут получить субсидии на проведение газа непосредственно в дома из бюджета Свердловской области.

Напомним, что в рамках социальной газификации Свердловской области инвестиции в строительство газопроводов составили более 11,86 млрд руб. Программа социальной газификации предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельных участков. С 2021 года всего в регионе было построено более 1 тыс. 859 км газовых сетей высокого, среднего и низкого давления, что создало техническую базу для подключения 79 тыс. 626 частных жилых домов.
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