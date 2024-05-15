В Екатеринбурге в 2024 году в рамках социальной догазификации будут построены газопроводы в шести поселках

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УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. В Свердловской области по программе социальной газификации проведено порядка 970 км ...