В Екатеринбурге в 2024 году в рамках социальной догазификации будут построены газопроводы в шести поселках

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. В рамках социальной газификации Свердловской области инвестиции в строительство ...11.01.2024 Правительство Свердловской области рассчитывает к 2028 году газифицировать более 100 тыс. домов в регионе
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Правительство Свердловской области увеличило плановый показатель по газификации в ...18.12.2023 По программе догазификации в Свердловской области газопроводы подведены к границам домов более 100 тыс. жителей региона
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. За время реализации программы социальной газификации, инициированной президентом РФ ...22.09.2023 Более 63 тыс. домов Свердловской области получили возможность подключения к газу по соцпрограмме
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. В Свердловской области за два года действия программы социальной газификации было ...12.09.2023 На Среднем Урале провели почти 1 тыс. км газовых сетей
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. В Свердловской области по программе социальной газификации проведено порядка 970 км ...