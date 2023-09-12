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На социальную газификацию Свердловской области за три года было направлено почти 12 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. В рамках социальной газификации Свердловской области инвестиции в строительство газопроводов составили более 11,86 млрд руб. Трехлетние итоги программы, которая в регионе проходит по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, были рассмотрены на заседании регионального штаба по развитию газификации и газоснабжения, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил, что в результате программы социальной газификации за три года бесплатно подведены газопроводы к более 40 тыс. земельных участков жителей области.

«Газификация будет продолжена не только в этом направлении, но и в новом, когда газ на льготных условиях смогут получить и собственники садовых товариществ», — заявил Николай Смирнов.

Он также напомнил, что программа социальной газификации предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельных участков, и отметил, что с 2021 года в регионе построено более 1 тыс. 859 км газовых сетей высокого, среднего и низкого давления, что создало техническую базу для подключения 79 тыс. 626 частных жилых домов.
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