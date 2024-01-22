На Среднем Урале пользовательский интерес к сервисам кикшеринга в первые недели мая вырос в 2,6 раза

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. В Свердловской области с начала января трафик на сайтах популярных маркетплейсов и ...08.06.2023 «МегаФон»: Мобильный ТВ-трафик в Свердловской области вырос на 45% за год
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Интернет-трафик на сайтах цифровых каналов в Свердловской области за год вырос на 45%, ...31.05.2023 В Екатеринбурге 36% горожан выступают за запрет кикшеринговых сервисов электросамокатов
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. В Екатеринбурге 36% местных жителей выступают за то, чтобы запретить использование ...04.05.2023 В Екатеринбурге спрос на электросамокаты вырос в два раза
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. В Екатеринбурге с начала сезона проката спрос на аренду электросамокатов вырос в два ...11.03.2022 «МегаФон»: Трафик свердловских абонентов в Telegram увеличился вдвое
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2022. Трафик свердловских абонентов «МегаФона» в Telegram в первую неделю марта вырос в два ...