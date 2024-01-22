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На Среднем Урале пользовательский интерес к сервисам кикшеринга в первые недели мая вырос в 2,6 раза

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. В Свердловской области в первые недели мая пользовательский интерес к сервисам кикшеринга вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а трафик на сайты проката, работающего за пределами Среднего Урала, увеличился с начала месяца в три раза. Об этом сообщает региональная пресс-служба телекоммуникационной компании «МегаФон».

Так, если по популярности сервисов кикшеринга Свердловская область стала лидером в УрФО, где пик проката приходится на понедельник и вторник, а самым «свободным» днем, как правило, становится суббота, то в Челябинске интерес к этому сервису вырос в 1,6 раза. В Тюмени же объем трафика увеличился сразу в три раза.

Наряду с этим стоит отметить, что власти предпринимают шаги для контроля кикшеринговых сервисов. В частности, сегодня администрация Екатеринбурга анонсировала подготовку проекта соглашения с компаниями, сдающими в аренду электросамокаты. Документ будет содержать ряд ограничений для их водителей.

В целом по России, согласно данным «МегаФона», трафик популярных сервисов по аренде электросамокатов за первые две недели мая вырос на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а число пользователей увеличилось более чем на 26%.
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