На Среднем Урале пользовательский интерес к сервисам кикшеринга в первые недели мая вырос в 2,6 раза

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УрБК, Екатеринбург, 11.03.2022. Трафик свердловских абонентов «МегаФона» в Telegram в первую неделю марта вырос в два ...