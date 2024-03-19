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Вчера, 12:04

Свердловская область вошла в топ-5 регионов РФ по размеру остатков на счетах региональных бюджетов в I квартале 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. Рейтинговое агентство АКРА составило рейтинг по объему ликвидности (остаткам денежных средств) на счетах региональных бюджетов по итогам I квартала 2024 года. В первую пятерку вошла Свердловская область, пишет «Коммерсантъ».

Объем ликвидности бюджета Свердловской области по итогам I квартала 2024 года составил 0,1 трлн руб. Возглавила рейтинг Москва (1,1 трлн руб., или 31% от общего объема остатков на счетах региональных бюджетов в РФ). Доля первой пятерки регионов в общем объеме (3,65 трлн руб.) составила 49%.

«Такой объем накопленной ликвидности — рекорд для I квартала за всю историю наблюдений. Годом ранее, по итогам января-марта 2023 года, показатель составлял 3,4 трлн руб.», — пишет издание.

Результат I квартала 2024 года по данному показателю показал прирост на 28% к итогам 2023 года. При этом соотношение объема временно свободных средств на счетах и регионального долга субъектов РФ составило 117% (+1% к 2023 году).
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