Свердловская область вошла в топ-5 регионов РФ по размеру остатков на счетах региональных бюджетов в I квартале 2024 года

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Объем застрахованных банковских вкладов в России за год вырос на 21%

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УрБК, Москва, 17.01.2024. По состоянию на 1 января 2024 года объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ составил ...

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Дефицит бюджета РФ в I квартале превысил 2,4 трлн рублей

УрБК, Москва, 05.07.2023. Дефицит бюджета России по итогам I квартала 2023 года составил 2 трлн 402 млд руб. Об этом ...