Официальный курс доллара США снизился на 24 коп., евро — на 6 коп.

УрБК, Москва, 19.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 апреля 2024 года. Курс ...29.02.2024 Официальный курс доллара США снизился на 17 коп., евро — на 47 коп.
УрБК, Москва, 29.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 февраля 2024 года. Курс ...28.02.2024 Официальный курс доллара США снизился на 58 коп., евро — на 25 коп.
УрБК, Москва, 28.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 февраля 2024 года. Курс ...31.01.2024 Официальный курс доллара США снизился на 32 коп., евро —на 18 коп.
УрБК, Москва, 31.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 января 2024 года. Курс ...16.01.2024 Официальный курс доллара США снизился на 45 коп., евро — на 68 коп.
УрБК, Москва, 16.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 января 2024 года. Курс ...