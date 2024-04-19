Официальный курс доллара США снизился на 24 коп., евро — на 6 коп.

УрБК, Москва, 29.05.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 мая 2024 года. Курс доллара США снизился на 24,77 коп., до 88,43 руб., евро — на 6,51 коп., до 96,23 руб.