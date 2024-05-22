В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 473 человека

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 20 по 26 мая COVID-19 заразились 473 человека (13 по 19 мая — 433).



Умер из-за коронавируса в указанный период один человек. Госпитализировано 62 свердловчанина.



В целом по стране заболеваемость COVID-19 также выросла. Так, с 13 по 19 мая было выявлено 11 тыс. 550 случаев, а с 20 по 26 мая — 12 тыс. 342.