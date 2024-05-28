В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 294 человека

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 27 мая по 2 июня COVID-19 заразились 294 человека (неделей ранее — 473).



Умерло из-за коронавируса в указанный период два человека. Госпитализировано 65 свердловчан.



В целом по стране заболеваемость COVID-19 осталась на том же уровне. Так, с 20 по 26 мая было выявлено 12 тыс. 342 случая, а с 28 мая по 2 июня — 12 тыс. 339.