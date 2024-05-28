В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 294 человека

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 20 по 26 мая ...22.05.2024 В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 433 человека
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 13 по 19 мая ...14.05.2024 В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 340 человек
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 6 по 12 мая ...12.03.2024 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 502 человека
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 4 по 11 ...27.02.2024 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 424 человека
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 19 по 25 ...