УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:01

В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 294 человека

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 27 мая по 2 июня COVID-19 заразились 294 человека (неделей ранее — 473).

Умерло из-за коронавируса в указанный период два человека. Госпитализировано 65 свердловчан.

В целом по стране заболеваемость COVID-19 осталась на том же уровне. Так, с 20 по 26 мая было выявлено 12 тыс. 342 случая, а с 28 мая по 2 июня — 12 тыс. 339.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.05.2024 В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 473 человека

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 20 по 26 мая ...

22.05.2024 В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 433 человека

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 13 по 19 мая ...

14.05.2024 В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 340 человек

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 6 по 12 мая ...

12.03.2024 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 502 человека

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 4 по 11 ...

27.02.2024 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 424 человека

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 19 по 25 ...

Популярные новости
08.05.2024Чаты раздора08.05.2024Налоговая инспекция напомнила жителям Свердловской области о порядке уплаты налога на доходы с банковских вкладов в 2024 году08.05.2024История эвакуации Эрмитажа, бумажные звери, новые шедевры17.05.2024Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года07.05.2024«Квадрат» по 150 тысяч
Архив новостей
Июнь 2024 (66)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18