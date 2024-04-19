Рост ипотеки в РФ в апреле ускорился до 1,4%

УрБК, Москва, 28.05.2024. Чистая прибыль банковского сектора в России в апреле 2024 года составила 305 млрд руб. По ...19.04.2024 Рост объема средств россиян на депозитах снизился на 0,6% в марте 2024 года
В марте 2024 года рост объема средств населения на банковских вкладах составил 900 млрд руб. (+1,9%), что ниже на 0,6% ...19.04.2024 Рост объема средств россиян на депозитах снизился на 0,6% в марте 2024 года
УрБК, Москва, 19.04.2024. В марте 2024 года рост объема средств населения на банковских вкладах составил 900 млрд руб. ...20.10.2023 Объем выданных ипотечных кредитов в России за месяц вырос на 12%
Ипотечный портфель в России за сентябрь вырос на 4,2% (в августе — на 3,7%), а с начала года — на 23,5%, что выше ...20.10.2023 Объем выданных ипотечных кредитов в России за месяц вырос на 12%
УрБК, Москва, 20.10.2023. Ипотечный портфель в России за сентябрь вырос на 4,2% (в августе — на 3,7%), а с начала года ...