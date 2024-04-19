Рост ипотеки в РФ в апреле ускорился до 1,4%

УрБК, Москва, 28.05.2024. По предварительным данным, рост ипотеки в апреле 2024 года ускорился до 1,4% после 1,2% в марте. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Центробанка «О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2024 года».



Согласно данным регулятора, в большей степени это произошло за счет снижения уровня досрочных погашений: заемщикам может быть выгоднее размещать свободные средства на депозитах, чем погашать кредиты, в особенности по льготным ставкам.



Объем ипотечного портфеля в апреле составил 18,9 трлн руб.



Выдачи ипотеки выросли на 4%, до 466 млрд руб. с 447 млрд руб. в марте. Выдачи в рамках программ господдержки увеличились на 7%, до 350 млрд руб. с 326 млрд руб., а их доля в общем объеме по-прежнему составляет около 75%. Выдачи по «Льготной ипотеке», несмотря на ужесточение ее условий, выросли на 15% (до 110 млрд руб. с 95 млрд руб.).