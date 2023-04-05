УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:41

УБРиР проведет консультации по ипотеке на Дне недвижимости в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) проведет консультации по ипотеке в рамках семинара «XX День недвижимости. Азбука семейной грамотности». Мероприятие пройдет 29 мая на площадке Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) в Екатеринбурге. Организатором события выступает Уральская палата недвижимости при поддержке Российской гильдии риэлторов.

Как сообщает пресс-служба банка, специалисты УБРиР в течение всего дня будут рассказывать гостям и участникам семинара о действующих в банке рыночных и льготных ипотечных программах.

По словам управляющего директора центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Алины Бусловой, во второй половине мая банк фиксирует рост интереса потенциальных заемщиков к ипотечным продуктам на фоне ожидания отмены либо существенной трансформации программ господдержки после 1 июля.

«По нашим прогнозам, льготная семейная ипотека, вероятнее всего, сохранится, но в обновленном варианте — например, с дифференциацией размера процентной ставки в зависимости от количества детей в семье и их возраста», — отметила она.

Также А. Буслова добавила, что День недвижимости дает отличную возможность клиентам оперативно и из первых рук получить исчерпывающую информацию о существующих вариантах приобретения объектов и получения жилищного кредита, чтобы затем принять взвешенное решение о выходе на сделку.

Уточняется, что День недвижимости — это ежегодный семинар для жителей Екатеринбурга, на котором каждый желающий может получить подробную консультацию специалистов сферы недвижимости — юристов, нотариусов, страховщиков, работников налоговых служб и представителей банков. Участие в мероприятии бесплатное, но необходима регистрация на сайте проекта.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.04.2023 УБРиР расширил перечень объектов недвижимости для приобретения в ипотеку на льготных условиях

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил перечень объектов недвижимости ...

30.06.2022 УБРиР уменьшил ставки по ипотеке на 0,4-1,7 процентных пункта

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) изменил условия по ипотеке, снизив ...

03.06.2010 ОАО «УБРиР» проведет семинар для корпоративных клиентов, посвященный правовым аспектам регулирования рынка недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2010. 10 июня 2010 года в рамках проекта «Бизнес-клуб УБРиР» банк проводит очередную встречу ...

14.05.2010 Уральский банк Сбербанка России принимает участие в проходящем в Екатеринбурге открытом семинаре «День недвижимости»

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2010. Уральский банк Сбербанка России сегодня примет участие в ежегодном бесплатном семинаре ...

28.10.2009 В работе организованного Уральским банком Сбербанка России специализированного семинара приняли участие представители более 50 агентств недвижимости Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2009. В Екатеринбурге состоялся семинар для риэлторских компаний. Организаторами семинара ...

Популярные новости
08.05.2024Чаты раздора03.05.2024Пасхальный перезвон, русский фарфор и провинциальные города02.05.2024Майские изменения08.05.2024Налоговая инспекция напомнила жителям Свердловской области о порядке уплаты налога на доходы с банковских вкладов в 2024 году08.05.2024История эвакуации Эрмитажа, бумажные звери, новые шедевры
Архив новостей
Май 2024 (566)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18