УБРиР проведет консультации по ипотеке на Дне недвижимости в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил перечень объектов недвижимости ...30.06.2022 УБРиР уменьшил ставки по ипотеке на 0,4-1,7 процентных пункта
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) изменил условия по ипотеке, снизив ...03.06.2010 ОАО «УБРиР» проведет семинар для корпоративных клиентов, посвященный правовым аспектам регулирования рынка недвижимости
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2010. 10 июня 2010 года в рамках проекта «Бизнес-клуб УБРиР» банк проводит очередную встречу ...14.05.2010 Уральский банк Сбербанка России принимает участие в проходящем в Екатеринбурге открытом семинаре «День недвижимости»
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2010. Уральский банк Сбербанка России сегодня примет участие в ежегодном бесплатном семинаре ...28.10.2009 В работе организованного Уральским банком Сбербанка России специализированного семинара приняли участие представители более 50 агентств недвижимости Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2009. В Екатеринбурге состоялся семинар для риэлторских компаний. Организаторами семинара ...