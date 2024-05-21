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В Екатеринбурге летом появится более 17 тыс. квадратных метров цветников

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. В Екатеринбурге летом появится более 17 тыс. кв. м. цветников. Самые большие зеленые площади будут разбиты в Верх-Исетском и Ленинском районах, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Помимо новых растений, планируется привести в порядок старые насаждения. На сегодняшний день специалисты уже произвели санитарную обрезку и при необходимости снос старых деревьев в Верх-Исетском, Орджоникидзевском, Кировском и Чкаловском районах.

Также в городе регулярно косят траву, в Ленинском районе специалисты следят и своевременно подрезают растительность на 1 тыс. 932 кв. м. газонов, в Октябрьском — на 1 тыс. 338 кв. м., в Орджоникидзевском — на 2 тыс. 713 кв. м.

Отметим, что городские власти не только следят за благоустройством и сохранением зеленых зон Екатеринбурга, но и активно реконструируют парки, в том числе за счет городского бюджета. Так, уже на этой неделе в городе стартуют работы в летнем парке «Уралмаш».

Реконструкция начнется с ремонта покрытий, далее будут обустроены 17 площадок, а также зоны отдыха, детские разновозрастные и спортивная площадки. В рамках озеленительных работ будет восстановлено 40 тыс. кв. м. газонов, высажено 28 сиреней, 68 кустарников пузыреплодника краснолистного и 136 единиц дерена белого.
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