В Екатеринбурге летом появится более 17 тыс. квадратных метров цветников

Работы планируется завершить до празднования Дня города ...17.05.2024 В Екатеринбурге с 1 июня начнется реконструкция летнего парка «Уралмаш»
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. В Екатеринбурге работы по реконструкции летнего парка «Уралмаш» стартуют 1 июня. Это ...10.09.2020 В Екатеринбурге в ближайшие пять лет построят более 20 школ
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2020. Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева ...22.06.2015 За месяц с территории Екатеринбурга убрали 30 самовольных киосков и трейлеров
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2015. В мае 2015 года с территории Екатеринбурга убрали 30 самовольных нестационарных ...09.07.2013 В Екатеринбурге установят более 4 тыс. метров ограждений для спасения газонов от автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2013. В течение июля в Екатеринбурге установят более 4 тыс. метров ограждений, чтобы спасти ...