В Екатеринбурге с 1 июня начнется реконструкция летнего парка «Уралмаш»

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. Власти Екатеринбурга заключили контракт с подрядчиком, который займется ...19.03.2024 Администрация Екатеринбурга начинает аукцион на право благоустройства летнего парка «Уралмаш»
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2024. В Екатеринбурге начался прием заявок на участие в аукционе, на котором разыграют право ...13.02.2024 Подарок к юбилею летнего парка «Уралмаш»
В Екатеринбурге к концу 2025 года благоустроят летний парк «Уралмаш» ...12.02.2024 Власти Екатеринбурга рассказали о планах по реконструкции летнего парка «Уралмаш»
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. Реконструкция летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге, которая стартовала в прошлом ...30.07.2013 В Екатеринбурге в 2013 году начнется реконструкция парка им. Павлика Морозова
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2013. В Екатеринбурге в 2013 году начнется реконструкция парка им. Павлика Морозова. Об этом ...