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В Екатеринбурге с 1 июня начнется реконструкция летнего парка «Уралмаш»

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. В Екатеринбурге работы по реконструкции летнего парка «Уралмаш» стартуют 1 июня. Это предварительный срок начала работ, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, реконструкция начнется с ремонта покрытий, включая обустройство основных транзитных тротуаров из асфальтобетонного покрытия общей площадью 11 тыс. кв. м., прогулочных второстепенных дорожек площадью 2,6 тыс. кв. м., настила резинового покрытия на детских игровых и спортивных площадках общей площадью 1,3 тыс. кв. м.

Далее будут обустроены 17 площадок, в том числе хозяйственная зона, площадка под административный корпус, площадка под амфитеатр и сцена на 150 мест, площадка для аттракционов, площадка с колесом обозрения, веревочный парк, центральная событийная площадь и площадь с центральной сценой, а также зоны отдыха, детские разновозрастные и спортивная площадки, площадка для волейбола и воркаута, столы для настольного тенниса и место под установку НТО с подведением электроэнергии.

В рамках озеленительных работ будет восстановлено 40 тыс. кв. м. газонов, высажено 28 сиреней, 68 кустарников пузыреплодника краснолистного и 136 единиц дерена белого.

Также на территории парка планируются обустройство входной группы, ремонт ограждений по периметру парка, установка 245 единиц малых архитектурных форм, установка 164 фонарей и 53 камер видеонаблюдения.

Реконструкция должна быть закончена до 1 июня 2026 года.
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