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27.05.2024

На Южном Урале в апреле годовая инфляция снизилась на 0,5%

УрБК, Челябинск, 27.05.2024. В апреле на Южном Урале годовая инфляция составила 7,5% после мартовских 8%. Одной из причин замедления роста цен эксперты называют расширение предложения некоторых продовольственных товаров и услуг пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.

Так, например, огурцы, помидоры, говядина, свинина в апреле набирали цену медленнее, чем в марте. Рост цен на лимоны, бананы и груши в связи с расширением поставок фруктов из-за рубежа тоже замедлился.

В сфере услуг годовая инфляция также замедлилась. Одной из причин этого стало расширение предложения полетных программ авиаперевозчиков внутри страны и за рубеж. Также выросло число направлений для путешествий на ж/д транспорте.

В то же время цены на непродовольственные товары в апреле поднимались быстрее. Одна из главных причин такой динамики — повышенный спрос южноуральцев на цифровую и бытовую технику.

«Такая ситуация позволила поставщикам активнее переносить в цены возросшие издержки на логистику. Кроме того, из-за ремонта на некоторых нефтеперерабатывающих заводах уменьшилось предложение топлива на внутреннем рынке. В результате бензин в апреле в годовом сопоставлении дорожал сильнее, чем в марте», — говорится в исследовании регулятора.
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