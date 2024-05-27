На Южном Урале в апреле годовая инфляция снизилась на 0,5%

УрБК, Москва, 23.05.2024. Годовая инфляция в России в апреле 2024 года составила 7,84% (в марте — 7,72%). Об этом ...20.05.2024 Годовая инфляция на Среднем Урале в апреле замедлилась до 7,7%
Инфляция на Среднем Урале в апреле составила 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в марте — 7,82%). ...20.05.2024 Годовая инфляция на Среднем Урале в апреле замедлилась до 7,7%
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. Инфляция на Среднем Урале в апреле составила 7,7% по сравнению с аналогичным периодом ...21.09.2022 Инфляция на Южном Урале в августе замедлилась до 11,98%
УрБК, Челябинск, 21.09.2022. Годовая инфляция в Челябинской области замедляется четвертый месяц подряд. В августе она ...01.06.2021 Цены на продукты в Челябинской области за год выросли на 6,3%
УрБК, Челябинск, 01.06.2021. Годовая инфляция на Южном Урале в апреле составила 5,2% (в марте — 5,5%). Об этом сообщает ...